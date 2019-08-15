Трамп обвинил в ненависти к Израилю не допущенных в страну законодателей США

Президент США Дональд Трамп заявил, что два члена конгресса США, которым было отказано во въезде в Израиль, ненавидят эту страну. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в четверг, 15 августа.

«Члены палаты представителей Омар и Тлаиб — лицо Демократической партии США, и они ненавидят Израиль», — отметил он, тем самым поддержав решение властей Израиля.

В свою очередь, лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер обратился к израильскому правительству с просьбой пересмотреть решение. По его словам, отказ в разрешении конгрессменам посетить страну «разочарует защитников Израиля в США», а также негативно отразится на отношениях двух государств.

По данным «РИА Новости», ранее 15 августа власти Израиля отказали во въезде двум членам конгресса США — Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб, которые известны своими пропалестинскими взглядами, а также критикой в адрес Израиля. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, решение об отказе было принято в связи с тем, что Омар и Тлаиб являются частью кампании в поддержку «бойкота Израиля и подрыва его легитимности».