Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Основанием стало решение Белого дома ограничить выдачу виз и предоставления гражданства претендентам с низким доходом. Об этом в среду, 14 августа сообщает The Hill.

«Идея администрации Трампа ясна: если вы богаты, то Вас встретят, если вы бедны, то нет», — приводит издание выдержку из 169-страничного заявления Фергюссона. Из-за введения правила многие семьи встанут перед выбором — лишиться мечты стать американцем или остаться в США, но позволить близким остаться без крыши над головой и помощи медиков, отмечает «Газета.ру».

Иск поддержал и губернатор Вашингтона демократ Джей Инсли. «Вашингтон всегда будет штатом, поддерживающим иммигрантов, и никакие действия со стороны администрации Трампа, ни делами, ни словами, не смогут это изменить», — сказал Инсли.

Новое правило по выдаче виз и предоставлению гражданства предложил помощник президента США Стивен Миллер. Оно допускает возможность отказа во въезде или выдаче грин-карт на основании уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами соцпомощи. Нововведение может вступить в силу 15 октября.

14 августа стало известно, что два калифорнийских округа, Сан-Франциско и Санта-Клара, подали в суд на администрацию американского президента Дональда Трампа с требованием отменить новые меры, направленные на ограничение иммиграции. Правозащитники резко критикуют инициативу Белого дома. По их словам, это правило существенно усугубит условия жизни малоимущих как нелегальных, так и легальных мигрантов.