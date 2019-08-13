Прокурор Нью-Йорка намерена засудить Трампа

Генеральный прокурор Нью-Йорка, член демократической партии Летиция Джеймс заявила о намерении предъявить иск администрации американского президента Дональда Трампа в связи с введением нового миграционного правила, которое ограничивает въезжающим доступ к государственной помощи. Об этом пишет в понедельник, 12 августа, газета The Hill.

«Новое правило президента Трампа — это еще один пример того, как его администрация поворачивается спиной к тем людям, которые борются за лучшую жизнь для себя и для своих семей», — сказала Джеймс.

Правило, о котором идет речь, расширяет определение, под которое попадает категория людей с невысокими доходами, в результате чего американское министерство внутренней безопасности может чаще отказывать им во въезде, в выдаче виз, гражданства, а также в получении благ, в частности, бесплатного продовольствия или медпомощи.

«Мы определенно ожидаем, что люди с любым уровнем дохода должны уметь стоять на своих двух… Бедный человек может подготовиться к тому, чтобы быть самодостаточным», — заявил в понедельник исполняющий обязанности главы службы гражданства и иммиграции США Кен Кучинелли.

Тем не менее правозащитники выражают резкую критику по отношению к инициативе. По их словам, это правило существенно усугубит условия жизни малоимущих как нелегальных, так и легальных мигрантов.

Глава американского государства Дональд Трамп представляет из себя ярого противника миграции в США из государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и торговли людьми.

В частности, одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой. В середине февраля текущего года он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию соответствующей инициативы. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.