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В США зафиксировали новый признак надвигающейся рецессии

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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Биржевые аналитики зафиксировали новый признак надвигающейся на США рецессии. Об этом сообщил CNBC.

Промышленный индекс Dow Jones упал до показателя 754, примерно на 2,8%, в то время как индекс S&P 500 упал на 2,7%. Уточняется, что такое явление зачастую предшествует экономическому спаду.

Всё это произошло на фоне превышения краткосрочных доходностей государственных облигаций над доходностью долгосрочных.

Доходность 10-летних облигаций снизилась на 0,057 процентных пункта — до 1,619%. При этом доходность краткосрочных выросла на 0,041 — до 1,628%.

12 августа один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предсказал рецессию американской экономики из-за торговой войны с Китаем.

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