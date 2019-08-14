Ипотечный долг США превысил рекорд начала финансового кризиса 2008 года

Ипотечный долг США во втором квартале 2019 года достиг рекорда и превысил максимум, который был установлен в 2008 году, когда начался финансовый кризис. Об этом сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

На данный момент долг остановился около отметки в $9,4 трлн. Эта цифра выше показателя третьего квартала 2008 года, когда ипотечный долг достиг $9,3 трлн. Однако, как пишет газета The Wall Street Journal, ипотечный долг 2019 года сильно отличается от долга 2008 года, так как в условия кредитования ужесточились, а неуплаты стали более редкими.

Ипотечные кредиты являются крупнейшей составляющей внутреннего долга США. Во втором квартале этого года кредитование выросло на $130 млрд и достигло $474 млрд, что стало наивысшим показателем с 2017 года.

13 августа стало известно, что дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.