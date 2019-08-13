Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года

Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада американского министерства финансов.

Дефицит бюджета в размере около $779 млрд, зафиксированный по итогам прошлого года, стал крупнейшим с 2012 года. С начала нынешнего года (за первые десять месяцев) дефицит уже превысил сумму в $866,8 млрд. Таким образом, он стал на 27% выше показателя за аналогичный период в прошлом году и на 11% выше размера дефицита за весь 2018 финансовый год.

Как уточняется, доходы федерального бюджета с октября по июль увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, расходы же выросли на 8%.

30 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны.