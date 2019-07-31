Трамп заявил о планах по сокращению оборонного бюджета США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны. Об этом он 30 июля сообщил в интервью телеканалу C-Span.

«У нас сейчас очень сильные вооруженные силы, гораздо сильнее после последнего бюджета. Потом, в какой-то момент, я смогу его урезать. Но мы были вынуждены модернизировать наши вооруженные силы», — сказал глава государства.

9 марта стало известно, что военные расходы США в следующем финансовом году могут достигнуть $750 млрд. Именно столько запросил глава Белого дома Дональд Трамп у конгресса в пятницу.

Из них $576 млрд будет направлено на базовые нужды армии, а практически вся оставшаяся сумма — на зарубежные операции.

В 2019 году на военные расходы Соединенные Штаты выделили $717 млрд.

24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что государства – члены НАТО до конца 2020 года внесут в бюджет военного альянса $100 млрд.