Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 29 июля, письме сенаторов в поддержку законопроекта «О защите выборов путем установления красных линий».

Как отмечает агентство Bloomberg, он направлен на «предотвращение усилий иностранных правительств по вмешательству в американские выборы».

12 июля глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что санкции США против российского госдолга в случае их введения в первую очередь ударят по американским инвесторам, которые являются крупными держателями ценных бумаг.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал, что Россия зеркально ответит на американские санкции в отношении госдолга РФ, если они будут приняты.

11 июля палата представителей конгресса США одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.

По словам одного из авторов инициативы Брэдли Шермана, эта поправка подразумевает «серьезные санкции против российского государства» и не позволит гражданам США инвестировать в российские гособлигации. Сам проект оборонного бюджета пока не одобрен ни палатой представителей, ни сенатом.

Обновленный проект «О защите выборов путем установления красных линий» (DETER Act), согласно которому вводятся санкции против России, внесли на рассмотрение конгресса 3 апреля.

Документ предусматривает ограничительные меры в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов, а также за сделки с госдолгом РФ. При этом, в отличие от прошлой версии проекта, санкции предлагаются не против «трех и более» российских банков, а только против двух.