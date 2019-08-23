В Берлине возвращение России в G8 назвали «вопросом для американцев»

Вопрос о приглашении России на саммит G7 в 2020 году находится в компетенции американской стороны, сообщил источник в ведомстве канцлера ФРГ. Об этом в пятницу, 23 августа, пишет «РИА Новости».

Источник напомнил, что в 2020 году саммит G7 проводят США, так что «это будет вопросом для американцев, кого они пригласят».

Ранее 23 августа в Вашингтоне назвали условие возвращения России в «большую восьмерку». Там отметили, что Москва не выражала желания вернуться в состав группы.

22 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет цели вернуться к формату «восьмерки». По его словам, есть другие, более эффективные форматы, например G20.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы.