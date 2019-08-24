Трамп вновь пригрозил ввести налоги на французское вино

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги. Об этом он заявил в пятницу, 23 августа, журналистам перед отъездом на саммит G7 во Франции, сообщает «РИА Новости».

«Мне не нравится, когда Франция берет и начинает облагать налогами наши компании. Это очень нечестно. И если они это делают, мы будет облагать налогами их вино или что-то еще», — цитирует Трампа агентство.

Отмечается, что Трамп так отреагировал на введенный Парижем цифровой налог, который затрагивает, в частности, американские компании.

11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвами нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.

Торговые отношения между Штатами и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.