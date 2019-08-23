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Юнкер остается на больничном и не поедет на саммит G7

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Главу Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера выписали из больницы после операции по удалению желчного пузыря, но в настоящее время он всё еще остается на больничном, в связи с чем не сможет принять участие в саммите G7 в Биаррице. С таким заявлением выступила в пятницу, 23 августа, официальный представитель ЕК Мина Андреева.

«Председатель Юнкер быстро восстанавливается после своей операции. Он выписан из больницы и теперь продолжает лечение дома», — приводит ее слова ТАСС.

По данным ЕК, на саммите «большой семерки» Евросоюз будет представлять только глава Европейского совета Дональд Туск.

О госпитализации Юнкера стало известно 17 августа. Он прервал отпуск из-за проблем со здоровьем и отправился в Люксембург для срочной операции.

Саммит «большой семерки» пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. До 2014 года Россия тоже входила в состав членов международного клуба, однако после воссоединения с Крымом была исключена. В связи с этим РФ не принимает участие в саммите.

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