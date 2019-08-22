Макрон предложил G7 обсудить пожары в Амазонии

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с лесными пожарами в Амазонии и призвал «большую семерку» (G7) обсудить проблему в ходе предстоящего саммита в Биаррице.

По словам политика, горит дом землян. «Амазония — легкое нашей планеты — которая производит 20% кислорода, горит. Это международный кризис», — написал французский лидер в четверг, 22 августа, на своей странице в Twitter.

«Члены G7, встретимся через два дня, чтобы поговорить об этой чрезвычайной ситуации», — предложил Макрон. Саммит G7 состоится во французском Биаррице 24–26 августа.

Ранее в четверг прокуратура Бразилии начала расследование обстоятельств причин пожаров в Амазонии.

В июне эксперты аналитического центра Breakthrough — National Centre for Climate Restoration в Австралии пришли к выводу, что из-за изменений климата цивилизация может погибнуть к 2050 году. К 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса по Цельсию, что приведет к усиленному разрушению ледового покрова, серьезной засухе и гибели деревьев в дождевых лесах Амазонии.