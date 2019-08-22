G7 обсудит возможность возвращения России в объединение

Участники саммита G7 во Франции не будут голосовать о восстановлении формата «большой восьмерки», но эту тему обсудят. Об этом четверг, 22 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«Как я это понимаю, G7 принимает решения консенсусом, так что вопрос о голосовании не стоит. Мы ожидаем, что вопрос об участии или неучастии России будет обсуждаться лидерами стран», — заявил он журналистам во время телефонного брифинга.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня 2018 года. Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.

В июне 2019 года французский президент Эммануэль Макрон призвал европейские страны вести диалог с Россией и постепенно восстанавливать отношения. При этом Макрон отметил отсутствие прогресса по Минским соглашениям, что препятствует восстановлению формата G8.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы.