Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину. Так он прокомментировал предложение лидера Франции и президента США пригласить в объединение Россию.

Туск отметил, что он не может согласиться с идеей пригласить Россию обратно в G7, передает в субботу, 24 августа, «Федеральное агентство новостей». «Условия исключения РФ остались, — подчеркнул он, — нельзя согласиться с этим предложением».

Членам «большой семерки» можно рассмотреть идею приглашения на следующую встречу Украины в качестве гостя, добавил глава Евросовета.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако позднее он отметил, что это будет возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возвращения Москвы в G8.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заметил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Саммит «большой семерки» пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. До 2014 года Россия тоже входила в состав членов международного клуба, однако после воссоединения с Крымом была исключена. В связи с этим РФ не принимает участие в саммите.