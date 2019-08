Трамп и Джонсон обсудили «жесткий» Brexit

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном выход Соединенного Королевства из Евросоюза. По мнению американского лидера, переговоры прошли успешно.

«Отличная дискуссия с премьер-министром Борисом Джонсоном. Мы поговорили о Brexit и о том, чтобы как можно быстрее принять соглашение о свободной торговле между США и Великобританией. Жду встречи с Борисом в выходные на G7», — написал Трамп в Twitter во вторник, 20 августа.

Great discussion with Prime Minister @BorisJohnson today. We talked about Brexit and how we can move rapidly on a US-UK free trade deal. I look forward to meeting with Boris this weekend, at the @G7, in France!