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Трамп и Джонсон обсудили «жесткий» Brexit

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном выход Соединенного Королевства из Евросоюза. По мнению американского лидера, переговоры прошли успешно.

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«Отличная дискуссия с премьер-министром Борисом Джонсоном. Мы поговорили о Brexit и о том, чтобы как можно быстрее принять соглашение о свободной торговле между США и Великобританией. Жду встречи с Борисом в выходные на G7», — написал Трамп в Twitter во вторник, 20 августа.

12 августа советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заверил Великобританию в поддержке ее намерения выйти из ЕС в конце октября.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что решительно настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября. После этого правительство страны усилило подготовку к «жесткому» выходу из ЕС.

Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24–26 августа.

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