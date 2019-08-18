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В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

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Фото: Global Look Press/Gary Lee
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Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

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Согласно бумагам офиса кабинета министров о возможных последствиях Brexit, Лондон предусматривает возвращение к жесткой границе с Ирландией, что грозит протестами и блокированием дорог. Кроме того, возможны рост расходов на социальное обеспечение, задержки на границе и как следствие нехватка топлива, медикаментов и продуктов.

Все это приведет к росту цен. При этом отмечается, что 85% грузовиков могут столкнуться с задержками до 2,5 дней при проходе таможни во Франции. «Встать» может и работа в портах.

«Это правдоподобные, основные, обоснованные сценарии — не худший вариант», — заявил изданию высокопоставленный источник из правительства.

В январе Британия объявила о начале накопления запасов продовольствия, топлива, боеприпасов и прочего в качестве подготовке к Brexit.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовали почти 52% британцев.

В июле должность премьера занял Борис Джонсон, который пообещал вывести страну из ЕС 31 октября. Однако соглашение о «разрыве» между Евросоюзом и Лондоном еще не подписано.

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