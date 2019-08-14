Джонсон обвинил Брюссель в нежелании идти на компромисс по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюз не стремится к достижению консенсуса по некоторым положениям об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Об этом в среду, 14 августа, сообщает ТАСС.

«Наши европейские друзья не проявляют готовности пойти на компромисс, они и вовсе не идут на него, когда дело касается соглашения о выходе, хотя оно было отвергнуто (парламентом. — Ред.) три раза», — отметил премьер.

По его словам, Евросоюз «придерживается каждой буквы» соглашения, в том числе так называемого механизма бэкстоп. Джонсон объяснил это тем, что в ЕС всё еще предполагают, что «Brexit может быть заблокирован в парламенте».

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Позднее британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов нижней палаты британского парламента вынесет его правительству вотум недоверия.

По словам советника главы кабмина Доминика Каммингса, вотум недоверия может быть вынесен в сентябре, когда возобновятся заседания палаты общин, что потенциально приведет к внеочередным парламентским выборам.

В свою очередь, в ЕС заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения по Brexit в ответ на предложение Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).