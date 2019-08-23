СМИ узнали о сомнениях Трампа в целесообразности участия в саммите G7

Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности присутствия на предстоящем саммите G7. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники в окружении американского лидера.

Собеседник телеканала отметил, что Трамп не уверен, является ли саммит «продуктивным времяпрепровождением». Тем не менее, как передает ТАСС, президента США убедили в необходимости поехать на встречу «семерки». Каким образом этого удалось добиться, не сообщается.

В расписании Белого дома указано, что Трамп должен отправиться во Францию в пятницу после 22:30 (5:30 мск, 24 августа).

Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. Как сообщалось 20 августа, на этом мероприятии Трамп должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и сам Трамп написал в Twitter, что с нетерпением ждет этой встречи.