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СМИ узнали о сомнениях Трампа в целесообразности участия в саммите G7

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности присутствия на предстоящем саммите G7. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники в окружении американского лидера.

Собеседник телеканала отметил, что Трамп не уверен, является ли саммит «продуктивным времяпрепровождением». Тем не менее, как передает ТАСС, президента США убедили в необходимости поехать на встречу «семерки». Каким образом этого удалось добиться, не сообщается.

В расписании Белого дома указано, что Трамп должен отправиться во Францию в пятницу после 22:30 (5:30 мск, 24 августа).

Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. Как сообщалось 20 августа, на этом мероприятии Трамп должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и сам Трамп написал в Twitter, что с нетерпением ждет этой встречи.

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