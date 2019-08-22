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Трамп на саммите G7 обсудит с Меркель «зависимость ФРГ от российского газа»

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa
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Президент США Дональд Трамп на саммите G7 обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель «зависимость ФРГ от российского газа». Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

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«Торговля будет очень важной темой, также они обсудят энергетическую безопасность и зависимость Германии от российских источников газа», — отметил источник.

Ранее США не раз высказывались против реализации «Северного потока – 2», по которому российский газ будет поступать в Германию. 21 августа сообщалось, что Вашингтон в очередной раз выступил против этого газопровода, который якобы делает страны зависимыми от российских энергоресурсов. В этом вопросе США поддержала Румыния.

«Северный поток – 2» пройдет от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша и Украина. США также выступают против, поскольку стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ.

Россия и власти Германии неоднократно призывали Вашингтон не политизировать чисто энергетический проект. Берлин при этом подчеркивал важность «Северного потока – 2» для Европы.

Саммит «большой семерки» пройдет во французском Биаррице 24–26 августа.

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