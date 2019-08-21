США и Румыния высказались против «Северного потока – 2»

США и Румыния выступают против реализации проекта «Северный поток — 2» и других подобных газопроводов, которые якобы делают страны зависимыми от российских энергоресурсов. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном после переговоров лидеров этих стран.

Встреча Дональда Трампа и Клауса Йоханниса состоялась в Вашингтоне 20 августа.

В документе энергетическая безопасность провозглашается национальным приоритетом, а «Северный поток — 2» — проектом, который «делает наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России».

Вместо строительства трубопровода предлагается использовать природный газ Румынии, пишет «Газета.ру»

«США и Румыния рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом улучшить инвестиционный климат в сфере энергетики в Румынии таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам. Мы также призываем наши отрасли производства тесно сотрудничать для достижения целей ядерной энергетики Румынии», — добавляется в документе.

Также в ходе переговоров стороны условились совместно укреплять «оборонительные позиции» НАТО, в частности в Черном море, передает «Федеральное агентство новостей».

31 июля комитет сената США поддержал законопроект о введении санкций за участие в строительстве газопровода. Если документ получит полное одобрение сената и палаты представителей, то будет положен на подпись президенту США Дональду Трампу. В российском МИДе готовящиеся меры назвали очередным витком русофобской кампании, а участники проекта заявили о намерении реализовать его в любом случае.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).