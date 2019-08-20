Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»

Высший административный суд Финляндии отклонил иск от польской экологической организации, которая требовала запретить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом 20 августа сообщил телеканал «Звезда».

Причиной отказа стало то, что территориальная деятельность организации не распространяется на экономическую зону Финляндии.

Помимо этого отмечается, что ранее требование польских экологов отклонил и административный суд города Вааса.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

7 августа немецкий бизнес расценил возможные санкции США как угрозу всей Европе.