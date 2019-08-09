Западные эксперты признали бесполезность санкций против «Северного потока – 2»

Власти США опоздали со своими мерами и стремлением помешать строительству газопровода «Северный поток – 2» с помощью санкций. Такое мнение выразили эксперты, пишет Bloomberg.

В конце июля в конгрессе США одобрили проект по санкциям против газопровода, но сенат еще не проголосовал по поводу законопроекта.

По словам старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, неуверенные попытки США помешать «Северному потоку – 2» напоминают старания американских властей времен президента Рейгана по ограничению экспорта в Европу советского газа.

«Тогда все эти меры не имели никакого эффекта, и я думаю, то же самое мы можем ожидать и сегодня. Уже слишком поздно что-то предпринимать, ведь большая часть трубопровода проложена», — указал он.

При этом специалист по биржевому товару Лоран Сегален указал, что причиной сопротивления Вашингтона проекту является именно желание вывести на европейский рынок американский сжиженный природный газ (СПГ).

«В Азии американскому СПГ мешает газ из Катара и Австралии. А Германия — лакомый кусок, который американские производители СПГ хотят отобрать у русских», — подчеркнул он.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

7 августа немецкий бизнес расценил возможные санкции США как угрозу всей Европе.