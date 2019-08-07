ЕК потребовала от США разъяснений по санкциям против «Северного потока – 2»

Еврокомиссия ожидает от США разъяснений по вопросу введения санкций в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен в среду, 7 августа.

«Мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме», — цитирует ее агентство ТАСС.

Таким образом Итконен ответила на вопрос о реакции Брюсселя на возможное введение ограничений Вашингтоном.

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект о введении санкции за участие в реализации «Северного потока – 2». Если документ получит полное одобрение сената и палаты представителей, то будет положен на подпись президенту США Дональду Трампу.

При этом сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол подчеркивал, что санкции в случае принятия в первую очередь ударят не по России, а по европейским партнерам США. Руководитель программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер также раскритиковал инициативу ввести ограничения, назвав санкции девизом сегодняшней политики США.

В российском МИДе готовящиеся меры сочли очередным витком русофобской кампании и указали на неспособность Вашингтона использовать иные инструменты дипломатии.

Несмотря на документ, участники проекта заявили о намерении реализовать его в любом случае.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.