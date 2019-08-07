Прямой эфир

ЕК потребовала от США разъяснений по санкциям против «Северного потока – 2»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия ожидает от США разъяснений по вопросу введения санкций в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен в среду, 7 августа.

По газам: санкции США не повлияют на «Северный поток – 2»
Строящие подводную инфраструктуру компании продолжат выполнять свои договорные обязательства

«Мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме», — цитирует ее агентство ТАСС.

Таким образом Итконен ответила на вопрос о реакции Брюсселя на возможное введение ограничений Вашингтоном.

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект о введении санкции за участие в реализации «Северного потока – 2». Если документ получит полное одобрение сената и палаты представителей, то будет положен на подпись президенту США Дональду Трампу.

При этом сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол подчеркивал, что санкции в случае принятия в первую очередь ударят не по России, а по европейским партнерам США. Руководитель программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер также раскритиковал инициативу ввести ограничения, назвав санкции девизом сегодняшней политики США.

В российском МИДе готовящиеся меры сочли очередным витком русофобской кампании и указали на неспособность Вашингтона использовать иные инструменты дипломатии.

Несмотря на документ, участники проекта заявили о намерении реализовать его в любом случае.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава «Нафтогаза» рассказал о невыполненном обещании Меркель
«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток – 2» сверх плана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017