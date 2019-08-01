Прямой эфир

«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток – 2» сверх плана

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская энергетическая компания «Газпром» проинвестировала газопровод «Северный поток – 2», превысив план. На проект направлены в 2018 году 103,3 млрд рублей.

Дань Дании: помешает ли противодействие Копенгагена планам «Газпрома»
Пуск «Северного потока – 2» может быть отложен из-за датского правительства. Это осложнит переговоры России и Украины о новом контракте

Об этом 1 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на материалы компании. Фактический объем инвестпрограммы «Газпрома» по итогам 2018 года составил 1,344 трлн рублей при установленном плане на уровне 1,496 трлн рублей.

Инвестиции компании в объекты капитального строительства в сфере транспортировки в прошлом году составили 394,9 млрд рублей против плана в 450,9 млрд рублей. План «Газпрома» по инвестпрограмме на 2019 год составляет 1,326 трлн рублей.

16 июля стало известно, что компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток – 2», уложила по дну Балтийского моря уже две трети трубопровода.

Днем ранее зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что срок строительства газопровода «Северный поток – 2» может увеличиться на неделю в связи с прокладкой маршрута в обход территориальных вод Дании.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство европейских государств поддерживает проект и участвует в его реализации. Против его реализации выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участников «Северного потока – 2» не испугали санкции США
Первый газ по «Северному потоку – 2» поступит к 31 декабря

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017