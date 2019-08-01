«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток – 2» сверх плана

Российская энергетическая компания «Газпром» проинвестировала газопровод «Северный поток – 2», превысив план. На проект направлены в 2018 году 103,3 млрд рублей.

Об этом 1 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на материалы компании. Фактический объем инвестпрограммы «Газпрома» по итогам 2018 года составил 1,344 трлн рублей при установленном плане на уровне 1,496 трлн рублей.

Инвестиции компании в объекты капитального строительства в сфере транспортировки в прошлом году составили 394,9 млрд рублей против плана в 450,9 млрд рублей. План «Газпрома» по инвестпрограмме на 2019 год составляет 1,326 трлн рублей.

16 июля стало известно, что компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток – 2», уложила по дну Балтийского моря уже две трети трубопровода.

Днем ранее зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что срок строительства газопровода «Северный поток – 2» может увеличиться на неделю в связи с прокладкой маршрута в обход территориальных вод Дании.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство европейских государств поддерживает проект и участвует в его реализации. Против его реализации выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.