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Глава «Нафтогаза» рассказал о невыполненном обещании Меркель

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov
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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель не сможет выполнить свое обещание о том, что «Северный поток – 2» не начнет работу, пока Россия не продолжит транзит газа через украинскую территорию.

«Пообещать-то, а потом сдержать это — две разные вещи. Это уместно как на украинском, так и на немецком языках», — сказал глава «Нафтогаза» в интервью немецкой газете Handelsblatt.

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По его словам, «Газпром» до сих пор не дал гарантий на продолжение транзита. Также Коболев пожаловался на то, что Москва до сих пор не назвала представителей на переговорах по заключению нового контракта на транзит газа, запланированных на 16 сентября в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что в случае отказа российский стороны от транзита, Украина потребует компенсаций в суде, и шансы на победу, по его мнению, у Киева высокие, пишет «Газета.ру».

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Новое соглашение стороны до сих пор не подписали, хотя Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит, если Киев согласится на взаимовыгодные условия.

Заключение договора осложнено конфликтом между Киевом и Москвой, судебными спорами между «Газпромом» и «Нафтогазом» и процессом отделения оператора украинской ГТС от «Нафтогаза». Эксперты утверждают, что прекращение транзита грозит Украине техногенной катастрофой.

19 июля «Нафтогаз» согласился с вариантом транзита газа из РФ, предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, и ждет одобрения плана российской стороной.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

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