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«Нафтогаз» предложил России вариант по транзиту газа

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Фото: РИА Новости
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Украинская компания «Нафтогаз» согласна с предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем вариантом транзита российского раза и при согласии России готова к его реализации. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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Речь должна идти об операторском соглашении на прокачку 90 млрд куб. м ежегодно и договоре о бронировании дополнительных мощностей на 60 млрд куб. м каждый год в среднем в течение десяти лет, написал Витренко в Facebook.

Если Россия не согласна с таким вариантом, украинская сторона «хотела бы услышать, почему» и получить встречное предложение, отметил он.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление, отметил, что «Нафтогаз» сейчас не в том положении, чтобы ставить России условия, и ему нужно умерить амбиции.

«Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа», — написал он в Twitter.

4 июля Витренко заявил, что компания планирует полностью прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года

Эксперты полагают, что прекращение транзита российского газа грозит Украине техногенной катастрофой. Об этом помимо главы «Нафтогаза» заявлял, в частности, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

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