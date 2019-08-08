В Германии сочли угрозой для ЕС санкции США против «Северного потока — 2»

Немецкий бизнес расценивает санкции США против «Северного потока — 2» как угрозу всей Европе, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что по мнению главы Восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеля, ограничения против проекта сделают из европейской энергетики «игрушку США» и навредят дружественным странам: Германии, Франции, Италии, Нидерландам, Австрии и Швейцарии.

Блюхель указал, что в случае подобного вмешательства США произойдет неизбежный раскол между Вашингтоном и ЕС, поэтому Берлин продолжает предостерегать Штаты от введения санкций.

Эксперт добавил, что Европе необходимы все варианты получения газа, в том числе трубопроводные мощности «Северного потока — 2», транзит газа через Украину и возможность импорта СПГ. Это поможет Германии скорее реализовать планы по отказу от угля.

Блюхель напомнил, что в сентябре пройдет очередной раунд переговоров между Евросоюзом, Россией и Украиной по поводу нового транзитного соглашения, а санкции США могут его осложнить.

Представитель левых, политик Клаус Эрнст в свою очередь назвал действия США недопустимыми.

«Они угрожают европейским компаниям только потому, что они хотят продавать свой собственный сжиженный газ в Европе. Европа должна изменить подход к Штатам. Необходимы контрмеры — например, рассмотрение специального налога на импорт добываемого в США СПГ», — заявил он.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект о введении санкции за участие в реализации «Северного потока — 2».