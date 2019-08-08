Предложение США об альтернативе «Северному потоку – 2» назвали бредом

Рассматривать средиземноморский трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt) в качестве альтернативы «Северному потоку – 2» для поставок топлива в Европу — бред и чушь, такое мнение выразил представитель греческой газовой компании.

Ранее, 8 августа, издание Junge Welt сообщило, что США на конференции по энергетике в Афинах предложили противопоставить «Северному потоку – 2» EastMed, который якобы поможет Вашингтону «саботировать российские поставки газа в Европу и укрепить позиции союзников на рынке в Восточном Средиземноморье».

«Чушь полная! Ведь что такое EastMed? Он соединит с Южной Европой месторождения Израиля, Кипра, запасы которых даже не подтверждены. А «Северный поток – 2» — независимый транзитный маршрут поставки российского газа в Северную Европу. Это совершенно разные проекты и несравнимые вещи в принципе», — цитирует «РИА Новости» эксперта, пожелавшего остаться анонимным.

Он также отметил, что запасы газа, например на подтвержденном месторождении «Афродита» на Кипре, крайне малы и составляют 120 млрд кубометров, что не сможет покрыть потребности всей Европы.

«Северный поток» заменяет существующий газопровод через Украину, и его ресурсная база, которая уже обеспечивает Европу в течение 50 лет, будет еще 100–200 лет обеспечивать», — добавил специалист.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США, которые намерены поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект о санкциях за поддержку «Северного потока – 2».

В ЕС, в том числе в Германии, неоднократно призывали Вашингтон не вмешиваться в проект. 7 августа немецкий бизнес расценил санкции США как угрозу всей Европе.