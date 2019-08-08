Прямой эфир

СМИ рассказали об альтернативе «Северному потоку – 2»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США нашли для Европы альтернативу «Северному потоку – 2». Конкуренцию российскому проекту может составить трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Junge Welt.

Автор публикации отмечает, что Вашингтон уже долгое время пытается помешать реализации российского проекта и предлагает европейским странам американский сжиженный газ, поставки которого будут стоить дороже, чем импорт газа из РФ.

По газам: санкции США не повлияют на «Северный поток – 2»
Строящие подводную инфраструктуру компании продолжат выполнять свои договорные обязательства

Трубопровод EastMed обсуждался на министерской конференции по энергетике в Афинах. В мероприятии приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис и министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

Трубопровод для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию планируется проложить через территорию Греции, уточняет RT.

Автор публикации считает, что правительство Греции, принимая участие в проекте газопровода, идет на сближение с Израилем и предоставляет шанс США составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Соединенные Штаты при помощи EastMed после 2025 года смогут саботировать газовые поставки РФ и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 8 августа издание Die Welt написало, что немецкий бизнес расценивает санкции США против «Северного потока — 2» как угрозу всей Европе.

По мнению главы восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеля, ограничения против проекта сделают европейскую энергетику «игрушкой США», навредят дружественным странам: Австрии, Германии, Италии, Нидерландам, Франции и Швейцарии.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект о введении санкций за участие в реализации «Северного потока – 2».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участников «Северного потока – 2» не испугали санкции США
В Германии сочли угрозой для ЕС санкции США против «Северного потока – 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017