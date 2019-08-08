СМИ рассказали об альтернативе «Северному потоку – 2»

Власти США нашли для Европы альтернативу «Северному потоку – 2». Конкуренцию российскому проекту может составить трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Junge Welt.

Автор публикации отмечает, что Вашингтон уже долгое время пытается помешать реализации российского проекта и предлагает европейским странам американский сжиженный газ, поставки которого будут стоить дороже, чем импорт газа из РФ.

Трубопровод EastMed обсуждался на министерской конференции по энергетике в Афинах. В мероприятии приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис и министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

Трубопровод для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию планируется проложить через территорию Греции, уточняет RT.

Автор публикации считает, что правительство Греции, принимая участие в проекте газопровода, идет на сближение с Израилем и предоставляет шанс США составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Соединенные Штаты при помощи EastMed после 2025 года смогут саботировать газовые поставки РФ и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 8 августа издание Die Welt написало, что немецкий бизнес расценивает санкции США против «Северного потока — 2» как угрозу всей Европе.

По мнению главы восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеля, ограничения против проекта сделают европейскую энергетику «игрушкой США», навредят дружественным странам: Австрии, Германии, Италии, Нидерландам, Франции и Швейцарии.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект о введении санкций за участие в реализации «Северного потока – 2».