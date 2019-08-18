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В США предложили новое оружие против «Северного потока — 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Предложенные американскими властями санкции против «Северного потока — 2» не будут эффективны, поэтому Вашингтону стоит рассмотреть другой вариант создания конкуренции «Газпрому» в Европе, пишет политолог Анна Микульска в статье для Forbes.

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По мнению эксперта, американские санкции не смогут остановить строительство «Северного потока — 2» и навредят самим США.

Так, если в Восточной Европе (например в Польше и на Украине) ограничениям порадуются, то с Германией, Австрией, Италией, Францией и другими партнерами, поддерживающими проект, Вашингтон отношения испортит.

Кроме того, благодаря «силе духа» Москва от проекта не откажется все равно.

Чтобы составить российскому топливу конкуренцию на европейском рынке, Микульска предлагает Штатам развивать технологии сжиженного газа, в том числе строить новые трубопроводы и терминалы в Польше и Литве, а также помогать своим компаниям.

Говоря об Украине, эксперт отмечает, что транзит через ее территорию вероятно будет сохранен, хотя прибыль от него все равно не помогла Киеву разрешить политический и экономический кризисы.

Микульская приходит к выводу, что российский газ останется самым выгодным для Европы, но в случае «правильных» действий США «Газпрому» придется больше работать.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США. Последние стремятся вывести на рынок свой СПГ.

9 августа западные эксперты объяснили, почему Вашингтон не сможет остановить «Северный поток – 2».

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