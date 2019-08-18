Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока – 2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток – 2» и смягчении связанных с ним санкций. Об этом Кречмер заявил в интервью изданию B.Z., опубликованном в воскресенье, 18 августа.

«Я не вижу, чтобы санкции что-то улучшили. Но я вижу, как их обходят, и как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными», — отметил премьер-министр.

Политик отметил «экономическую заинтересованность» США в антироссийских санкциях и ограничениях, связанных с «Северным потоком – 2».

«Мы хотим «Северный поток – 2» и ослабление санкций. Нужно поддерживать диалог и двигаться навстречу друг другу», — подчеркнул Кречмер.

Трубопровод «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США.

31 июля комитет сената США поддержал законопроект о введении санкции за участие в реализации проекта.