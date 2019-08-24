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В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8

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Фото: commons.wikimedia.org/Tim Reckmann
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Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал». Такое мнение выразил 23 августа глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в интервью радиокомпании Deutschlandfunk.

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По словам политика, для приглашения России в G7 и расширения формата объединения нет никаких причин. Кроме того, в составе «большой семерки» сейчас «все свои», уверен Рёттген.

Тем не менее политик признал, что даже в таком составе в отношениях США и партнеров царит раскол, из-за которого члены G7 даже не могут принять итоговое совместное заявление.

«В сложившейся ситуации тем более не имеет смысла принимать в члены Российскую Федерацию», — подчеркнул он.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако позднее он отметил, что это будет возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возвращения Москвы в G8.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заметил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

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