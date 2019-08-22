Возвращение РФ в G7 не вошло в повестку дня саммита в Биаррице

Участники саммита в Биаррице не планируют обсуждать вопрос о возвращении России в G7, однако эта тема может быть затронута в ходе встречи в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал ТАСС европейский дипломатический источник.

«Предложение президента США о возвращении России в G7 не входит в повестку дня саммита. Между тем любой из лидеров может поднять эту тему, если сочтет нужным. Этот вопрос может быть рассмотрен в разделе дальнейших отношений с РФ», — отметил он.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. В тот же день СМИ сообщили, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Однако позднее Макрон заявил, что возвращение РФ возможно только после урегулирования ситуации на Украине — в противном случае «семерка» продемонстрирует слабость позиций.

Предположительно, глава Белого дома поднимет этот вопрос на саммите G7 во Франции 24–26 августа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Президент России Владимир Путин со своей стороны отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у страны возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.