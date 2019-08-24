Советники намерены убедить Трампа в нецелесообразности возврата к G8

Политические советники американского президента Дональда Трампа перед выборами 2020 года попробуют убедить его в нецелесообразности продвижения идеи возвращения к формату G8 с участием России. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказал ТАСС бывший ответственный сотрудник Госдепартамента США Стивен Сестанович.

По его мнению, против этой идеи выступят и конгресс, и СМИ.

«Позирование перед фотокамерами с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным было бы безрассудно для Трампа как кандидата (на президентских выборах – ред.)», — сообщил Сестанович.

При этом, по мнению экс-сотрудника госдепа, против идеи могут выступить не только противники Трампа из Демократической партии, но и члены его собственной администрации.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) начали проводить саммиты в формате «большой семерки».

20 августа Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня международного клуба касаются Москвы. В тот же день стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит «большой семерки» в 2020 году.