В госдепе назвали условие возвращения России в G7

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер озвучил условие возвращения России в «большую семерку» (G7, с Россией — G8).

Политик напомнил, что из G8 РФ исключили в 2015 году из-за «аннексии Крыма». По его словам, он был бы рад видеть, как «все возвращается обратно» — Россия возвращает полуостров Украине.

«И это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — сказал Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой» в понедельник, 26 августа, цитирует «РИА Новости».

26 августа президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского коллегу Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «Большой семерки».

20 августа Трамп также заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы. Тем не менее многие страны «семерки» назвали урегулирование ситуации на Украине условием для возвращения РФ в формат G8.

Россия была исключена из «восьмерки» (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после присоединения Крыма.