Больная семерка: лидеры G7 попытались реанимировать формат

Во Франции 26 августа завершается 45-й саммит «Большой семерки», который в очередной раз подтвердил: разногласия между его участниками медленно, но верно снижают значение формата . Уже заранее было известно: чтобы не усугублять эти противоречия, никакого финального документа лидеры G7 подписывать не будут . Опрошенные «Известиями» эксперты пришли к выводу: единственным, кто получил хоть какие-то дивиденды от юбилейной встречи «клуба ведущих демократических держав», стал Париж .

По трем направлениям

Как сообщили «Известиям» накануне в Елисейском дворце, в этом году работа стран «семерки» (Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии), которая проходит с 24 по 26 августа в Биаррице, должна вестись по трем направлениям. Во-первых, проблемы климата, решать которые с лидерами G7 подключились Австралия, Индия, Чили и ЮАР. Во-вторых, борьба с неравенством, в которой участвовали представители международных организаций. И, наконец, тема стратегических целей и безопасности — ситуация в Иране, Сирии и на Украине . Ее члены G7 обсудили в узком составе.

мир Лидеры «Большой семерки» Фото: REUTERS/Pool

Эксперты разделяют повестку на официальные темы и своего рода подспудные обсуждения: с одной стороны, борьба с неравенством и климатические вопросы, с другой — темы трансатлантического взаимодействия, Brexit и отношений с Китаем . При этом политологи обратили внимание на то, что решения, которые страны G7 могут принять по этим вопросам, юридически необязательны.

— Они [решения] всё равно должны проходить через другие структуры — к примеру, Евросоюз или НАТО, если речь о вопросах безопасности, — отметил в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — В то время как Эммануэль Макрон продвигает тему борьбы с неравенством, Дональд Трамп решает резко сократить программу американской помощи иностранным государствам , то есть выступает в совершенно другом направлении. Именно поэтому так называемые подспудные обсуждения позволяют понять, насколько у стран сохраняется единый взгляд на мир.

Семеро одного ждут

Накануне саммита с подачи президентов США и Франции многие СМИ писали о возможном возвращении к формату «восьмерки» с участием России. Однако ясности, насколько реализуема эта инициатива, нет до сих пор, и, похоже, страны остались при тех позициях, которые они выразили ранее. Вашингтон и Париж уверены, что Москва должна вернуться за стол переговоров в закрытом клубе. Токио их робко поддерживает, а Лондон, Берлин и Оттава категорично увязывают ренессанс G8 с разрешением украинского кризиса . Свою точку зрения так и не высказал лишь Рим. Однако это объяснимо: из-за правительственного кризиса, который привел к отставке премьер-министра Джузеппе Конте, активность Италии на 45-м саммите была сведена к минимуму.

мир Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Впрочем, следующий саммит клуба должен пройти в США, а значит Дональд Трамп на правах хозяина может пригласить президента России Владимира Путина присоединиться к дискуссии . Сам американский лидер уже заявил, что «это вполне возможно». Глава Белого дома признался, что «семерка» обсуждала вопрос возвращения Москвы в этот формат. И это, по его словам, вызвало «обстоятельную дискуссию, оживленную, но действительно хорошую». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассмотрит подобное приглашение — в случае, если оно действительно поступит.

В поиске места

При этом эксперты сходятся во мнении, что встреча в Биаррице прошла с пониманием утраты былого влияния, которым до недавнего времени пользовалась G7. Стоит обратить внимание на то, что, помимо глав «Группы семи» и традиционных представителей ЕС, которые из года в год участвуют в неофициальных форумах, на саммит были приглашены и лидеры таких стран, как Австралия, Буркина-Фасо, Египет, Индия, Руанда, Сенегал, Чили и ЮАР.

мир Премьер-министр Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече G7 Фото: REUTERS/Pool

— G7 задумывалась как клуб семи ведущих демократических и экономических держав, однако сейчас ситуация изменилась — в мире выросли Индия и Китай, — сказал «Известиям» глава совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. — Тот факт, что Макрон заговорил о возвращении России и позвал на встречу много других стран и организаций, напрямую указывает на тот факт, что место «семерки» в мире меняется.

Как отметил Андрей Кортунов, такие трансформации связаны не только с рядом внутренних расколов по линии «США против всех» и по вопросу выхода Британии из ЕС, но и с тем, что многие функции — финансовые и экономические — на себя взяла «Группа двадцати», которая проводит встречи на высшем уровне начиная с 2008 года.

Тем не менее есть у этого саммита и свои бенефициары. Речь идет об Эммануэле Макроне, который недвусмысленно дает понять, что он намерен сделать из Франции ведущую европейскую страну. Как отметил Андрей Кортунов, для Парижа эта встреча — звено в цепочке шагов, которые позволяют ему утвердиться в роли глобальной державы. В числе других эпизодов — переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и активизация «нормандского формата». С учетом же ослабления Германии, сегодня Франция вполне может претендовать на эту роль, подытожил эксперт.