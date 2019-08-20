Инициатива предсказуема: каким будет кабмин Италии после ухода Конте

Отставка кабинета министров Италии в результате правительственного кризиса может увести самую популярную в стране партию «Лига» в оппозицию. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» итальянские политики и эксперты. После того, как премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил о своей отставке, судьба правительства оказалась в руках президента Серджо Маттареллы. Он должен решить, нужны ли Италии снова досрочные выборы. Политологи прочат затягивание внутриполитического кризиса, однако отмечают: каким бы ни был его исход, отношения Рима с Москвой в результате не пострадают.

Проигравший получает ничего

20 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, объявил о намерении подать в отставку и завершить деятельность нынешнего правительства. Таким образом, кабмин проработал чуть больше одного года, а грядущий саммит G7, который пройдёт во французском Биаррице, состоится без итальянского премьера.

Во время речи Джузеппе Конте по обеим сторонам от него сидели вице-премьеры, партнёры по коалиции: справа — глава МВД и партии «Лига» Маттео Сальвини, слева — министр экономического развития, социальной политики и труда и лидер «Движения пяти звёзд» (M5S) Луиджи Ди Майо. Первый на протяжении всей речи то что-то энергично записывал, то делал ободряющие знаки своим однопартийцам-сенаторам. Второй же слушал премьер-министра практически без эмоций и усмехался лишь в те моменты, когда премьер обвинял Сальвини в политической безответственности.

Так или иначе, своим заявлением Джузеппе Конте поставил крест на нынешнем составе правительства, и теперь его судьба зависит от президента Серджо Маттареллы. Ему предстоит удостовериться, что в парламенте есть большинство, которое сможет сформировать новую коалицию. При этом он может не принять отставку Конте, который за год своей работы заручился широкой поддержкой населения. Если же необходимого большинства не будет, президент будет вынужден распустить парламент и назначить новые выборы.

италия Премьер-министр Джузеппе Конте (в центре) и Луиджи Ди Майо (справа) на заседании в сенате, Рим Фото: Global Look Press/Vincenzo Livieri

Правительственный кризис в стране разгорелся в период летних каникул и вынудил парламентариев досрочно выйти из отпуска. О перспективах развала партнёрства между «Лигой» Маттео Сальвини и «Движением пяти звёзд» Луиджи Ди Майо СМИ писали, едва только кабинет был сформирован, — уж слишком разные полюса занимают эти партии. Ничего трагичного в крахе коалиции нет, ведь итальянцы давно привыкли к перманентной политической турбулентности — за период после Второй мировой войны судьба Италии решалась в основном через досрочные парламентские выборы, и вот теперь уже 65-е правительство уходит в прошлое.

Спор перешёл в активную фазу в начале августа, когда Маттео Сальвини обвинил M5S в подрыве работы правительства и устремился прямиком к досрочным выборам, которые, по его плану, должны состояться в октябре 2019 года. Поводом стала резолюция против затянувшегося строительства скоростной железной дороги Турин-Лион (TAV), которую M5S представила в парламенте в последний день заседания парламента. Учитывая, что за TAV высказывалось большинство партий и даже премьер Джузеппе Конте, документ был заранее обречён на провал. Тем не менее, M5S от своих принципов не отказалась и тем самым дала «Лиге» повод разорвать отношения. В поисках виновных в крахе очередного правительства стороны стали обвинять друг друга.

— Причина кризиса кроется в том, что союз «Лиги» и M5S изначально был противоестественным в силу принципиально разных политических взглядов, — пояснила «Известиям» сенатор от партии Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия!» Фиаммета Модено, подчеркнув, что, если сейчас Маттео Сальвини будет действовать в одиночку, ему придётся очень нелегко.

«Лига», всё пропало?

Маттео Сальвини, который уже давно метит в кресло премьера, заинтересован в скорейшем проведении выборов — собственно, ради них и замышлялась вся эпопея с вотумом недоверия правительству. Когда в июне 2018 года его возглавил Джузеппе Конте, не аффилированный ни с одной политической силой, глава МВД свои премьерские амбиции поумерил. Однако год спустя выросший вдвое рейтинг «Лиги», который после выборов в Европарламент закрепил за ней статус ведущего политического движения Италии, позволил главе МВД возобновить борьбу за кресло главы кабмина.

По данным портала Termometro Politico от 12 августа, «Лигу» поддерживают 36,1% итальянцев, следом идут Демократическая партия (23,4%) и M5S (18,2%), замыкают пятёрку ключевых политических сил «Братья Италии» (7,1%) и «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони (6%).

— Однако даже если выборы состоятся, не понятна дальнейшая расстановка сил, потому что ни у одной партии сейчас нет необходимого большинства. Правительство в любом случае будет коалиционным, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова. — «Лига» сейчас перессорилась со всеми движениями и находится в крайне неблагоприятном положении, поскольку никто не хочет с ней сотрудничать.

Проблема в том, что после каникул руководство страны должно как можно скорее решить насущные бюджетные вопросы, а потому самый благоприятный вариант — отказ от досрочных выборов и формирование кабмина при той расстановке, что есть сейчас. Опрошенные «Известиями» политики и эксперты сходятся в том, что в сложившихся условиях наиболее вероятная коалиция — это M5S и оппозиционная Демократическая партия (PD). При таком раскладе «Лига» уйдёт в оппозицию.

италия Маттео Сальвини и Джузеппе Конте на заседании в сенате, Рим Фото: Global Look Press/Vincenzo Livieri

— Попытка Сальвини провести блицкриг не увенчалась успехом, — пояснил «Известиям» профессор Института Генуи Паоло Бекки. — Вместе с тем создание правительства, объединяющее силы против «Лиги», стало бы для Сальвини большим подарком, поскольку его движение ушло бы в оппозицию, набирая все большую поддержку населения. Вместе с тем до сих пор не понятно, какое решение вынесет президент Маттарелла.

Вполне вероятно, что «Лига», будучи самой популярной партией в стране, будет дальше играть одну из ведущих ролей, считает сенатор от партии «Вперед, Италия!» Андреа Каузин. По его словам, позиции партии укрепляют её высокие результаты на выборах в Европарламенте и фактическое главенство в северных регионах страны, которые обеспечивают благосостояние страны. В светлом будущем уверены и сами члены «Лиги»: как рассказал «Известиям» сенатор от движения Сальвини Мануэль Вескови, партия будет занимать центральное место не только в Италии, но и на общеевропейском уровне.

Что касается международных отношений, то вряд ли внутриполитический кризис приведёт к изменению общего внешнего курса. Как рассказала «Известиям» Елена Маслова, даже если в правительство войдёт откровенно проевропейская Демократическая партия, отношения Рима с зарубежными партнёрами, в частности с Москвой, принципиально не изменятся: уж очень сильна в Италии политическая преемственность — даже при всех правительственных потрясениях.