Помпео пообещал работать над возвращением РФ в G7

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская администрация будет работать над возвращением России в клуб G7, как этого хочет глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Президент считает, что мы должны это сделать (вернуть Россию в «большую семерку» — Ред.). Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», — цитирует Помпео «РИА Новости» в среду, 28 августа.

26 августа Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки». Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки» с участием России.

20 августа Трамп также заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

Россия была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после присоединения Крыма.