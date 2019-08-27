Раскрутивший момент: чем запомнится «Таврида-Арт»

В воскресенье, 25 августа, в Крыму завершился фестиваль «Таврида-Арт», который сами организаторы назвали самой большой в стране площадкой для молодых людей, представляющих творческие профессии. Мероприятие, которое в этом году прошло впервые, теперь должно стать регулярным. Чем запомнился фестиваль этого года — в материале «Известий».

Фестиваль повышенной масштабности

«Таврида-Арт» — еще одна составляющая творческого кластера «Таврида», который формируется в Крыму . Фестиваль стал своеобразным продолжением одноименного форума молодых деятелей культуры и искусств, который проводится на полуострове с 2015 года, однако заметно отличался от него масштабами.

На новой площадке в бухте Капсель организаторы объединили сразу несколько различных направлений . Всего в рамках фестиваля здесь работали восемь так называемых арт-кварталов, которые охватили сферы от сохранения культурного наследия и здорового образа жизни до музыки и народного творчества: «Таврида Арт», «Таврида народная», «Таврида Музыка», «Таврида Театр & Кино», «Таврида Танцы», «Таврида КВН», «Таврида Лайф» и «Таврида Добро».

таврида Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

Участники арт-кварталов — около 4,5 тыс. молодых людей из разных регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет, проживавшие в лагере на территории «Тавриды», — могли общаться и сотрудничать друг с другом, обмениваясь опытом или договариваясь о совместных проектах, а также посещать всевозможные образовательные мероприятия как на своей площадке, так и на всех остальных . Мастер-классы и лекции для них проводили действующие представители арт-индустрии, крупных продюсерских компаний, театров, творческих объединений.

Профессиональная программа продолжалась с 20 августа, в последние дни фестиваля, с 23 по 25 августа, его открыли для широкой публики . Как и участников, зрителей в эти дни ждали сразу несколько музыкальных концертов и большая шоу-программа.

таврида Участники фестиваля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

Всего, по подсчетам организаторов, «Тавриду-Арт» посетили около 40 тыс. человек, что почти вдвое больше ожидаемого количества, поэтому регистрацию пришлось закрыть досрочно . Решение было принято после того, как к 21 августа количество заявок превысило 45 тыс. человек.

«Когда мы готовили фестиваль, мы думали, что если в первый раз на фестиваль придет 15–20 тыс. гостей — это будет очень круто», — рассказал на церемонии открытия глава организационного комитета, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В поисках возможностей

Главная задача фестиваля — снабдить молодых представителей творческих профессий практическими инструментами, необходимыми для дальнейшего развития. Как за счет обмена опытом с профессионалами арт-индустрии и друг с другом, так и через участие в питчингах и кастингах, на которых они могли представить собственные проекты.

_VI__5005 copy «Таврида-Арт» — первый фестиваль творческих сообществ в России. Он появился благодаря выпускникам форума «Таврида», молодым деятелям культуры и искусства. Организаторы гарантируют полную свободу самовыражения и творчества в рамках закона. Неистощимый креатив — в галерее «Известий». Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__3936 Фестиваль проводится на берегу Черного моря в бухте Капсель. Участники и зрители приехали в Судак творить, знакомиться, обмениваться идеями и влюбляться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов 11_VI__4595 Краткая программа для участников фестиваля: ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__5510 Трехмачтовый бриг «Херсонес» с поднятыми алыми парусами в бухте Капсель, Судак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__4175 Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков призвал проводить молодежные фестивали во всех регионах России. Именно тогда, по его словам, подход станет системным для решения проблем творческой молодежи нашей страны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__5381 copy Для размещения молодых творцов подготовили восемь уникальных «арт-кварталов», которые отличаются по видам искусств Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__4747 На фестивале нет простых зрителей. Каждый, кто приехал на «Таврида -Арт», стал полноправным творцом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__3704 (1) Один из слоганов фестиваля «После нас — только искусство!». Весь мусор, появившийся на площадке, либо утилизируется, либо становится материалом для творчества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__5193 Зрителей порадуют концертами с участием российских и мировых знаменитостей, разнообразные дневные активности и фейерверки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__5570 23 августа на фестивале выступили самые известные рок-исполнители страны: Гарик Сукачев, Ария, Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, «Пикник» и многие другие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__5633 Выступление группы «Наутилус Помпилиус» и Вячеслава Бутусова на фестивале «Таврида-Арт» имело большой успех. Музыканты исполнили как известные хиты, так и новые композиции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__2344 24 августа «Тавриду» охватил рэп-фестиваль, главными участниками которого стали Guf, ST, Кравц, Natan, Наzима, Ternovoy, Клава Кока, Doni, Slame. Завершился день выступлением комиков Stand-Up Comedy , где известные юмористы встретились на одной сцене с новичками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__1745 copy Актер и режиссер Владимир Машков пожелал фестивалю стать «картиной маслом», процитировав слова одного из своих персонажей. Также он назвал «Тавриду» надеждой и тем местом, где люди могут раскрыть секреты следующего поколения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов VI__5532 Одним из символов нынешней «Тавриды» стала скульптура сидящего человека, созданная из металлических труб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

— Для меня победа, что мы собрали огромное количество талантливых ребят. Наверное, почти все регионы представлены у нас в квартале — от Ханты-Мансийска до Питера, от Москвы до Красноярска, Кубань, Брянск. Север, юг, восток, запад страны — все приехали к нам, и мы хотим показать каждый регион в богатстве своих красок. А во-вторых, мы хотим объединить их, дать возможность поговорить друг с другом, — пояснила «Известиям» Алена Минулина, куратор арт-квартала «Таврида народная».

Участников площадок кураторы отбирали лично, обращая внимание не только на профессиональный опыт, но и на желание развиваться, а также на то, насколько потенциальный участник вписывается в атмосферу свободного творчества, которая для фестиваля должна была стать определяющей. И, судя по отзывам как участников, так и приехавших в Крым гостей, добиться заявленных целей организаторам удалось.

таврида Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

«Самое главное — возможность нашей молодежи быть замеченными, потому что здесь они могут в непринужденной обстановке подойти к мэтрам. Я всех призываю не стесняться, максимально открыто себя проявлять, потому что шансы в жизни даются каждому, но не каждый способен их распознать и реализовать», — цитирует ТАСС слова двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, присутствовавшей на «Тавриде».

Многие из опрошенных «Известиями» молодых людей, рассказывая о своем опыте на фестивале, также прежде всего обращали внимание на дружелюбность атмосферы и возможность вступить в прямой диалог даже с именитыми спикерами. По мнению более опытных из них, фестиваль давал вполне реальные шансы запустить свою карьеру или творческий проект.

— Возможности на самом деле очень серьезные — тут молодой режиссер, двадцатилетний, будучи студентом первого курса, может попасть на камерную сцену Большого театра. Это такие моментальные лифты, — рассказал «Известиям» артист оперы и музыкального театра Юрий Гончаров, участник квартала «Музыка».

таврида Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

По его словам, в Крым он приехал для того, чтобы принять участие в нескольких из запланированных в программе кастингов — причем как для того, чтобы пройти дальше, так и для того, чтобы узнать, что нужно для успеха в будущем. Причем ранее в этом году, благодаря участию в форуме «Таврида», по его словам, ему уже удалось получить одну из главных ролей в постановке оперы «Иоланта» на Камерной сцене Большого театра.

— Ценность площадки в том, что здесь собирается много творческой молодежи, можно знакомиться, устраивать коллаборации или просто потом приезжать с мастер-классами в другие города, — согласна с этой точкой зрения Любовь Пономаренко, участница фестиваля «Таврида-Арт» и форумов «Таврида» предыдущих лет, хип-хоп-танцовщица, победитель конкурса Hip-Hop International и участница телевизионного проекта «Танцы на ТНТ».

Тем, кто хочет, чтобы поездка прошла не зря, предупреждает девушка, нужно понимать, что на «Тавриде» насыщенная программа, и, чтобы действительно получить свой шанс, нужно быть активным , готовым посещать как можно больше кастингов и мастер-классов и показывать себя. С другой стороны, тем, кто уже сформулировал для себя свои цели, нужно уметь расставлять приоритеты, поскольку в условиях расширенной программы успеть всюду будет просто невозможно, отмечают как участники, так и наставники.

Каждому по питчингу

В зависимости от своих задач и интересов участники фестиваля в том числе могли принять участие в питчинге Национальной Медиа Группы (НМГ), кастингах в телепроект «Голос» и один из сериалов Первого канала, в проекты «СТС Медиа» или Премьер-лигу КВН — это далеко не полный список.

Одним из главных пунктов программы фестиваля стал большой конкурс грантов, в рамках которого организаторы пообещали распределить между всеми направлениями сумму в 80 млн рублей. К пятнице, 23 августа, уже было распределено около 60 млн рублей, рассказывали организаторы «Известиям». Однако, отмечают профессиональные наставники молодых людей, спектр возможностей был намного шире.

таврида Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

— Человек, увлеченный своей профессией, может увезти с «Тавриды» очень много. Это и связи, и навыки, которые можно получить на мастер-классах, возможность узнать какие-то профессиональные секреты от людей, к которым в обычной жизни просто так не подойдешь, не говоря уже о миллионных грантах, — ранее рассказывала «Известиям» Ольга Маркелчева, куратор квартала «Театр & Кино».

Часть идей реализовывалась прямо на месте. В частности, на площадке были представлены арт-объекты молодых участников, победившие в специальном конкурсе. Не обошлось и без установления рекордов. Как рассказали в пресс-службе «Тавриды», в рамках фестиваля на площадке «Арт» 172 человека одновременно приняли участие в создании большого художественного полотна, площадь которого составила 100 кв. м, а на площадке «КВН» состоялся «самый большой мозговой штурм по написанию шуток», в котором приняли участие больше 50 сценаристов и юмористов. Оба события были зафиксированы экспертами Книги рекордов России.

Время петь

Еще до старта фестиваль позиционировался как масштабное культурно-развлекательное событие. Всего, как пишет ТАСС, в дни основной программы в бухте Капсель должно было состояться более 800 событий, включая театральный фестиваль, авиашоу, а также концерты известных поп-музыкантов и рэп-исполнителей.

Среди заявленных организаторами участников были артисты самых разных направлений, в том числе группы «Ария» и «Ленинград», певцы Найк Борзов, Вячеслав Бутусов и Леонид Агутин, рэпер Guf и другие.

В пятницу, 23 августа, перед участниками и гостями фестиваля выступили группа «Ария», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов. В субботу, 24 августа, в бухте Капсель состоялся рэп-фестиваль, в рамках которого выступили TERNOVOY, Guf, ST, Кравц. Главным событием стало выступление группы «Ленинград».

таврида Сергей Шнуров и бэк-вокалистка Флорида Чантурия выступают на концерте в день закрытия фестиваля «Таврида-Арт» Фото: РИА Новости/Михаил Патлис

«Я очень рад был первым выступить перед такой большой аудиторией, на счетчиках показывало 15 тыс. на начало, и народ всё прибывал», — поделился впечатлением с журналистами Олег Терновой (TERNOVOY).

Завершился фестиваль «Таврида-Арт» в воскресенье, 25 августа, большим концертом, в котором приняли участие «классики» отечественной популярной музыки : Сергей Лазарев, Леонид Агутин, группа «Моя Мишель». При этом финальную песню вместе с Леонидом Агутиным исполнил участник фестиваля Глеб Мелентьев.

Кластер с продолжением

Несмотря на то что новый формат в этом году организаторами был опробован впервые (выступая на церемонии закрытия, Сергей Кириенко напомнил, что всего пять месяцев назад на месте площадки было чистое поле), все — и участники, и представители профессионального сообщества — говорили о том, что этот формат нужно развивать.

В первую очередь потому, что мероприятия, заточенные не столько на образовательную программу, сколько на поощрение свободного творчества, и объединяющие большое количество участников из разных сфер, открывают свободу для экспериментов. Расширяет горизонт возможностей и взаимодействие с людьми, представляющими другие направления. Так, исполнитель одной из главных ролей в фильме «Т-34» Антон Богданов сравнил фестиваль с «молодежной страной».

таврида Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

«Таврида» — это некая молодежная страна, скоро она станет очень популярной, я ей этого искренне желаю. И как раз это одна из тех площадок, куда нужно везти свой проект», — рассказал он журналистам ТАСС.