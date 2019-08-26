Крымские цифры: «Таврида» завершилась трехдневным опен-эйром

Форум «Таврида-Арт» в Крыму завершился грандиозным концертным марафоном. В течение трех вечеров на главной сцене выступали ведущие российские артисты: от рокера Вячеслава Бутусова и группы «Ария» до рэпера Гуфа и поп-звезды Леонида Агутина. А на других площадках бухты Капсель в эти дни зажигали инди-исполнители и джазмены из Koktebel Jazz Party.

Пикник на «Пикнике»

В пятницу вечером пространство залива преобразилось: на территорию арт-парка хлынули зрители и прежде пустые холмы стали похожи на огромные муравейники. Загудела жизнь вокруг многочисленных фуд-кортов, открытых на главной площади. Заработали и выставочные павильоны: экспозиции «Таврида-Арт Биеннале’19» и «30 современных художников России» позволили жителям Крыма и многочисленным туристам прикоснуться к актуальному искусству новых поколений.

Несмотря на весьма ограниченное пространство экспозиций, здесь нашли место и инсталляции, и традиционная живопись на холсте, и видео-арт, и фотопроекты. Среди наиболее удачных работ — «Археология художника» Яши Мохначёвой-Яворской, сделанная из рубашки прабабушки автора и земли с ее родины, и цикл детских фотопортретов «Кто ты будешь такой?» — Кирилл Арсеньев и Сергей Щербаков спрашивали шестилеток о том, кем они хотят стать, когда вырастут, и одевали сообразно услышанному (подавляющее большинство «респондентов» планируют быть королями, космонавтами — никто).

Но всё же главным искусством трехдневного фестиваля стала музыка. Организаторы собрали впечатляющий каст, сгруппировав артистов по стилям. В первый день на основной сцене звучал рок, во второй — рэп, в третий — популярная эстрада. Звезд можно было слушать на естественном танцполе, вмещавшем тысячи человек, и с холма напротив, под скульптурой «Маяк». Организаторы обеспечили множество кресел-мешков, так что меломаны, не захотевшие танцевать в толпе молодежи, могли удобно устроиться в природном амфитеатре и совместить слушание музыки с легким перекусом — благо, фуд-корты совсем рядом. Ведущие концерта-открытия не отказали себе в удовольствии обыграть это обстоятельство, приглашая на сцену группу «Пикник».

Хедлайнером рок-дня стал Гарик Сукачев. После выступления он признался «Известиям», что с удовольствием делится опытом с молодежью, только не в сфере музыки.

— Мне всегда интересно отвечать на вопросы. Но упаси меня Господь что-то советовать молодым группам. Это бессмысленно. Зачем им мешать жить, развиваться? — отметил артист.

Впрочем, само шоу стало для участников «Тавриды» прекрасным мастер-классом: Найк Борзов, Вячеслав Бутусов, «Ария», «25/17» и сам Сукачев выложились по полной, представив в почти часовых сетах свои главные хиты.

Дружить сценами

Еще один важный эксперимент «Тавриды-2019» — коллаборация с крупнейшим джазовым фестивалем Крыма: Koktebel Jazz Party. Два опен-эйра в этом году совпали по датам, что не помешало ряду музыкантов добраться из Коктебеля в Судак.

— Для выступления на нашей новой сцене «Таврида-Арт» мы собрали несколько составов: более джазовых, менее джазовых — одним словом, разных, — рассказал «Известиям» арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников. — О будущем нашего взаимодействия мы говорили еще в прошлом году. Решили, что нам нужно дружить сценами. Мы, условно, привозим на «Тавриду» большую российскую или заграничную звезду с мастер-классом, а они нам в ответ присылают свою молодежь, которая смогла бы у нас выступить. Мы даже успели обсудить эту идею с Сергеем Кириенко, председателем оргкомитета «Тавриды».

На малой сцене выступили Snake Stake, Феликс Лахути & UniverSoul Cover Band, Тимофей Хазанов & Blacksax Band, SHOO и MankaGroove. По словам артистов, публика на «Тавриде» была вполне готова к восприятию джазового искусства. И было бы ошибкой считать, что это сугубо «возрастная» музыка.

— Джаз молодеет вместе со своими слушателями. Интерес к нему, как правило, передается по наследству. Если родители джаз слушают, то любовь к нему передается и детям, — поделился с «Известиями» скрипач, лауреат премии «Триумф» Феликс Лахути. — На «Тавриде» помимо прочих направлений стали развивать в том числе и джазовое — ребята со всей страны, живущие этой музыкой, смогли встретиться, обменяться опытом, получить мастер-классы от признанных мастеров.

На всех парусах

Одним из самых зрелищных моментов фестиваля стало появление парусника «Херсонес» под алыми парусами. Прибытие корабля в бухту Капсель должно было произойти в самом начале концерта-открытия, еще до выхода главных звезд. Но из-за резких порывов ветра задержалось. Зато в итоге картинка и музыка идеально совпали: под строчки Найка Борзова «Возьми мое сердце,/ Храни, вспоминай обо мне,/ Поверь мне, что всё не напрасно./ Верхом на звезде несусь навстречу ветрам» из-за мыса Меганом показалась яркая красная точка, которая затем постепенно увеличивалась.

К моменту, когда парусник подошел к центру залива, как раз стемнело. И мачты «Херсонеса» были освещены иллюминацией. Получилось вдвойне символично: выход корабля можно было воспринять не только как аллюзию на бессмертное произведение Грина и эхо прекрасной петербургской традиции празднования школьного выпускного, но и как метафору появления путеводной звезды для современной молодежи.

Такова и сама «Таврида», успешно переродившаяся в публичный фестиваль, но сохранившая главную задачу: указывать путь и давать дорогу юным авторам, артистам, всем, кому есть что сказать миру и своей стране. В этом году они заявили о себе максимально громко.