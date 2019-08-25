Кириенко на феcтивале «Таврида-Арт» рассказал о культурном коде России

Культурный код — это цемент, обеспечивающий целостность государства. Об этом в воскресенье заявил первый замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида-Арт» Сергей Кириенко.

В ходе стратегической сессии «Развитие культурных арт-резиденций в регионах России» он указал, что в современном мире конкурентоспособность страны определяется интеллектом и творческих потенциалом людей, а не запасами природных ресурсов.

«Мы очень часто к расходам, которые государство, регионы вкладывают в поддержку культуры, относимся как к социальным затратам и расходам», — цитирует 25 августа Кириенко «РИА Новости». По его мнению, это неправильно, так как данные затраты — не социальные, а инвестиции в будущее не только культуры, но и экономической конкурентоспособности и благополучия.

По мнению Кириенко, фестивали творческих сообществ, подобные крымскому «Таврида-Арт», должны быть во всех регионах России. Всем, кто реализует подобные проекты, он пожелал удачи и поблагодарил.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. Зрителей ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу.