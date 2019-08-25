На фестивале «Таврида-Арт» молодой человек сделал девушке предложение

На фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму молодой человек на сцене сделал предложение руки и сердца своей девушке. Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя дирекции фестиваля Егора Лукьянчикова.

«На фестивале царит творческая атмосфера, здесь человека со всех сторон окружает искусство и живописная природа. Это создает романтическое настроение», — добавил он.

24 августа рэперы TERNOVOY, GUF и Мот выступили на фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт». Кроме известных музыкантов зрители также увидели выступления молодых рэп-исполнителей и творческие коллаборации участников.

«Я очень рад был первым выступить перед такой большой аудиторией, на счетчиках показывало 15 тыс. человек на начало, и народ всё прибывал», — заявил Олег Терновой (TERNOVOY).

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. Зрителей ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу.