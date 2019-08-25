Башмет рассказал о «Тавриде-Арт»

Народный артист СССР, российский альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет рассказал об атмосфере на «Тавриде-Арт». Об этом 25 августа сообщает «РЕН ТВ».

«Здесь люди, которые уже чего-то добились или еще не знают, чего им добиваться. Они здесь знакомятся, их узнают, они себя пробуют. Самое главное в творчестве — это познать себя, границы своих возможностей», — отметил артист.

По словам Башмета, для успеха нужна цель, а на «Тавриде-Арт» участники как раз могут проявлять себя в различных областях.

Артист добавил, что уже успел пообщаться с участниками — многие из них спросили у него, как стать богатым и знаменитым. Башмет считает, что каждому, кто желает добиться успеха, необходимо найти свое призвание.

Ранее сообщалось, что на фестивале установили два рекорда, зафиксированные экспертами Книги рекордов России, а 23 августа у побережья «Тавриды-Арт» разместили инсталляцию человека, смотрящего в море.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.