Прямой эфир

Участники фестиваля «Таврида-Арт» провели экологическую акцию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» провели экологическую акцию на мысе Меганом. Об этом сообщил в субботу, 24 августа, представитель дирекции мероприятия Егор Лукьянчиков.

«Тусовка в хорошем смысле»: как проходит арт-фестиваль «Таврида»
Молодые артисты и их наставники — о работе новой творческой площадки и о том, как за несколько дней попасть на сцену Большого театра

По его словам, ответственность и забота об окружающей среде — один из принципов фестиваля и в целом арт-кластера.

«Мы рады, что участники проникаются этой атмосферой и сами организуют социальные акции, даже когда находятся на фестивале, где вокруг тебя столько разных мероприятий и площадок», — цитирует его 24 августа «РИА Новости».

Инициатива о проведении акции поступила от арт-квартала «Таврида добро», после чего к ней присоединились другие участники фестиваля.

Днем ранее на площадке фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму установили инсталляцию в виде человека, сидящего на берегу моря. Арт-объект создавался художником и сценографом Сергеем Паукер-Бравиным. Вечером перед участниками и гостями фестиваля выступила группа «Наутилус Помпилиус» и Вячеслав Бутусов.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевые самолеты показали авиашоу на «Таврида-Арт»
Гостям и участникам «Таврида-Арт» упростили процедуру вылета из Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019