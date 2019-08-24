Участники фестиваля «Таврида-Арт» провели экологическую акцию

Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» провели экологическую акцию на мысе Меганом. Об этом сообщил в субботу, 24 августа, представитель дирекции мероприятия Егор Лукьянчиков.

По его словам, ответственность и забота об окружающей среде — один из принципов фестиваля и в целом арт-кластера.

«Мы рады, что участники проникаются этой атмосферой и сами организуют социальные акции, даже когда находятся на фестивале, где вокруг тебя столько разных мероприятий и площадок», — цитирует его 24 августа «РИА Новости».

Инициатива о проведении акции поступила от арт-квартала «Таврида добро», после чего к ней присоединились другие участники фестиваля.

Днем ранее на площадке фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму установили инсталляцию в виде человека, сидящего на берегу моря. Арт-объект создавался художником и сценографом Сергеем Паукер-Бравиным. Вечером перед участниками и гостями фестиваля выступила группа «Наутилус Помпилиус» и Вячеслав Бутусов.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.