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Боевые самолеты показали авиашоу на «Таврида-Арт»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Боевые самолеты Черноморского флота показали гостям и участникам творческого фестиваля «Таврида-Арт», проходящего в эти дни в Крыму, грандиозное авиашоу.

Экипажи самолетов продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, а финал шоу украсил групповой прыжок десяти парашютистов в небе над бухтой Капсель. В фестивале, по оценке организаторов, принимают участие порядка 45 тыс. человек.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Накануне на площадке фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму установили инсталляцию в виде человека, сидящего на берегу моря. Арт-объект создавался художником и сценографом Сергеем Паукер-Бравиным. Вечером перед участниками и гостями фестиваля выступила группа «Наутилус Помпилиус» и Вячеслав Бутусов.

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