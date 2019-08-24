Гостям и участникам «Таврида-Арт» упростили процедуру вылета из Крыма

Гости и участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» смогут удаленно пройти регистрацию на рейсы с выдачей посадочных талонов. Об этом в субботу сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь» им И.К. Айвазовского.

«Для этого на месте проведения фестиваля в Судаке организована специальная стойка регистрации», — приводит 24 августа «РИА Новости» сообщение авиаузла.

Регистрация на рейсы доступна за сутки до отправления, получившие посадочный талон и путешествующие с ручной кладью в аэропорту смогут пройти сразу в зону посадки на рейсы.

Пассажиры с багажом должны зарегистрировать его на специальной стойке приоритетного обслуживания №55, предъявив посадочный талон. Для участников и гостей фестиваля выделят отдельную зону паспортного контроля и досмотра на втором этаже терминала.

Накануне на площадке фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму установили инсталляцию в виде человека, сидящего на берегу моря. Арт-объект создавался художником и сценографом Сергеем Паукер-Бравиным. Вечером перед участниками и гостями фестиваля выступила группа «Наутилус Помпилиус» и Вячеслав Бутусов.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.