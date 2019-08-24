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Два рекорда России установлены на фестивале «Таврида-Арт»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Два рекорда России установили участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» на площадке мероприятия. Об этом в субботу сообщил замдиректора по внешним коммуникациям центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

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Первый рекорд установили в квартале АРТ. «В частности, 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 кв. м», — отметил он 24 августа в беседе с «РИА Новости». Молодые художники изобразили крымские пейзажи, абстракции, цветы, портреты, символы единения и дружбы.

Второй рекорд установили участники квартала КВН. Они организовали «мозговой штурм» по написанию шуток, участниками стали 56 сценаристов и юмористов.

Оба рекорда зафиксированы экспертами Книги рекордов России.

В пятницу на площадке фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму установили инсталляцию в виде человека, сидящего на берегу моря. Арт-объект создавался художником и сценографом Сергеем Паукер-Бравиным. Вечером перед участниками и гостями фестиваля выступила группа «Наутилус Помпилиус» и Вячеслав Бутусов.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

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