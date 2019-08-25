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Участники фестиваля «Таврида-Арт» установили два рекорда

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Участники фестиваля «Таврида—АРТ» установили два рекорда. В квартале АРТ было создано художественное полотно площадью 100 кв. метров. на нем изображены крымские пейзажи, абстракции, цветы и портреты. Произведение искусства рисовали 172 участника фестиваля.

Второй рекорд установили в квартале КВН. 56 сценаристов написали шутки, из которых участники выберут пять лучших, а жюри определит победителя.

Достижения зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

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