Участники фестиваля «Таврида—АРТ» установили два рекорда. В квартале АРТ было создано художественное полотно площадью 100 кв. метров. на нем изображены крымские пейзажи, абстракции, цветы и портреты. Произведение искусства рисовали 172 участника фестиваля.

Второй рекорд установили в квартале КВН. 56 сценаристов написали шутки, из которых участники выберут пять лучших, а жюри определит победителя.

Достижения зафиксировали эксперты Книги рекордов России.