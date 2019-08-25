Известные рэперы выступили на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму

Рэперы TERNOVOY, GUF и Мот выступили в субботу, 24 августа, на фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт». Об этом сообщил ТАСС.

«Я очень рад был первым выступить перед такой большой аудиторией, на счетчиках показывало 15 тысяч на начало, и народ все прибывал», — заявил Олег Терновой (TERNOVOY).

Он добавил, что эта площадка — прекрасная возможность для самореализации и он рад, что государство поддерживает талантливую молодежь.

Кроме известных музыкантов зрители также увидели выступления молодых рэп-исполнителей и творческие коллаборации участников.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. Зрителей ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу.