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Певица Сай рассказала об исполнении мечты благодаря фестивалю «Таврида-Арт»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российская певица Анет Сай рассказала, как крымский фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» позволяет воплотить мечту в реальность. Об этом 24 августа сообщает «РИА Новости».

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Девушка отметила, что на мероприятие ей посчастливилось попасть не в качестве гостя, а участника. И благодаря фестивалю она познакомилась со множеством талантливых и творческих людей.

«Именно здесь меня заметили ребята из [лейбла] Black Star и дали важные советы. После этого я пошла на кастинг «Песни на ТНТ». Прошло немного времени и я — артист лейбла Black Star. Мои песни слушают тысячи. Всё реально. «Таврида» — это такая площадка, которая дает возможности сделать мечту реальной», — рассказала Сай.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Ранее сообщалось, что на фестивале выступили Группа «Наутилус Помпилиус» и Вячеслав Бутусов, исполнив свои золотые хиты, в том числе «Скованные одной цепью», так и новые композиции.

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